556-й день войны: ВСУ продолжают наступать на юге страны

На юге ВСУ продолжают наступление.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6.00 2 сентября.

«Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы», — говорится в оперативной сводке.

Прорвав одну вражескую линию обороны, ВСУ сталкиваются с новыми укреплениями россиян, поэтому продвижение и освобождение украинских земель происходит так сложно.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказала руководитель объединённого координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя информацию об успехах ВСУ на Южном фронте.

«Оборона россиян состоит из нескольких рубежей, и прорыв одного из них – это ещё не окончательная победа Сил обороны. Они (россияне, – ред.) там находились долгое время и имели возможность обустроить достаточно мощную оборону. Поэтому даже когда мы выбиваем их с определённых позиций, у них есть куда отступить и там тоже есть укреплённые рубежи», — сказала Гуменюк.

По её словам, украинские военные это понимают, поэтому наша контрбатарейная работа проводится в несколько этапов. «Мы пытаемся их выбивать не только с их позиций, а выбивать глубже», — отметила Гуменюк.

Об этом же 1 сентября в интервью CNN заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что «если бы Украина терпела поражение», то, наверное, «был бы первым, кто просто сказал бы правду». Но «мы не терпим неудачу – мы продвигаемся вперёд», добавил министр.

Как указал Кулеба, те, кто критикует темпы контрнаступления Украины должны подумать о сражающихся солдатах.

«Что вы чувствуете, когда возвращаетесь с задания, берёте телефон, открываете его и начинаете читать, как все умные люди говорят, что вы медленные и что вы недостаточно хорошо работаете? – сказал глава МИД. – Ты только что потерял двух своих побратимов. Тебя чуть не убили. Ты прополз километр на животе, разминируя поле. Ты пожертвовал собой – в жестоком бою взял проклятый российский окоп. А потом читаешь, что кто-то говорит: «Ребята, вы слишком медленные».

По словам Кулебы, партнёры Украины, в том числе США, «понимают, что дела идут в правильном направлении». Они также «понимают, что никакой трагедии и какого-то замедления нет», — продолжил министр.

Так «происходит потому, что это трудно, это тяжёлая борьба», резюмировал Кулеба.

Как сообщала Одесса News, 1 сентября прошло очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое было посвящено текущей ситуации на фронте, в частности, на юге, левом берегу Херсонской области.

На главном фото Оперативного командования «Юг» боец ВСУ

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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