Мэр Одессы поздравил маму малышки Даши, первой родившейся в День города

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил первого малыша, родившегося в Одессе 2 сентября –в День города.

Ею оказалась девочка — маленькая одесситка Дарья, родившаяся ночью в 00:03, — информирует Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Я восхищаюсь смелостью одесситок, которые, несмотря на войну, рожают маленьких украинцев. Я благодарен нашим военным, каждый из которых готов отдать свою жизнь, чтобы наши дети жили на свободной земле в независимой и суверенной Украине. Так что, жизнь продолжается! И жизнь обязательно победит!», — сказал Геннадий Труханов.

Кстати, всего за 8 месяцев 2023 года в городских роддомах Одессы принято 4235 родов и родилось 4282 ребёнка, из них 609 родов — у внутренне перемещённых женщин.

Фото: «Одесса. Официально»

Как сообщала Одесса News, с Днём города поздравили одесситов председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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