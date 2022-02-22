В Одессе на прошлой неделе родился 191 малыш

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появился на свет 191 новорожденный, что на 14 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщается на официальном сайте города, за неделю население Одессы пополнили три пары близнецов.

«Количественное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики – на свет появились 102 маленьких одессита и 89 юных одесситок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом месте по числу принятых родов на минувшей неделе находится городской роддом №1, где увидели свет 54 малыша.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, 15 февраля в «Окне жизни» городского родильного дома №5 оставили ребёнка.

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