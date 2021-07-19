На прошлой неделе в Одессе родились 229 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 229 новорожденных, что на 29 детей больше, чем на предыдущей неделе.

В числе новоиспеченных одесситов — три пары близнецов, сообщается на официальном сайте города.

Количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 117 — на 19 больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 112 маленьких одесситок.

«Лидерство по числу новорожденных на прошедшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где на свет появились 75 младенцев», — говорится в сообщении.

Кстати. С 19 июля после ежегодной плановой дезинфекции и косметического ремонта возобновлена работа городского роддома №5. Таким образом, госпитализацию беременных, рожениц и родильниц в настоящее время проводят все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родились 200 маленьких одесситов — 102 девочки и 98 мальчиков.

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