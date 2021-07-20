Подозреваемый в убийстве одесского кикбоксёра впервые за 4 года в СИЗО заговорил

В Малиновском райсуде Одессы впервые за четыре года дал показания уроженец Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов, обвиняемый в убийстве в приёмном отделении горбольницы №1 Одессы чемпиона Европы по тайскому боксу Сергея Лащенко.

Об этом сообщает Укринформ.

«Конфликт произошёл из-за оскорбления Лащенко моего друга, а в больнице мы встретились случайно. Меня доставил в больницу мой друг. Поскольку ранения были не только у Лащенко, я тоже нуждался в помощи. Там мы после драки вновь встретились с Лащенко, который был один. Потому что он был сильнее, я стрелял ему в ноги, чтобы избежать драки», — показал Гасанов.

Обвиняемый добавил, что покинул больницу, когда Лащенко ещё был жив.

Подсудимый также признал, что нанёс несколько ранений Лащенко, но отрицает причастность к убийству группы лиц, прибывших с ним в больницу, несмотря на установленные следствием обстоятельства смерти тайбоксера.

Председательствующий на процессе судья Наталья Кузьменко отклонила ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения обвиняемому. Согласно постановлению суда, Гасанов ещё два месяца будет находиться в Одесском СИЗО.

Следующее заседание суда назначено на 16 сентября.

Как сообщала Одесса News, судебный процесс над Гасановым начался четыре года назад. Однако допрос подсудимого суду приходилось переносить из-за требований Гасанова и его адвоката обеспечить профессиональный перевод с азербайджанского языка. Привлечённые судом переводчики друг за другом отказывались участвовать в процессе, мотивируя это запугиванием со стороны группы поддержки Гасанова.

Одесская облпрокуратура инкриминирует подсудимому совершения преступлений по признакам п.5 и 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершённое по предварительному сговору группой злоумышленников способом, опасным для жизни многих лиц) и ч.4 ст.296 (злостное хулиганство, совершённое с применением огнестрельного оружия или другого предмета, специально заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

28-летний тайбоксёр Лащенко был убит ночью 8 апреля 2015 года. Группа лиц ворвалась в приёмное отделение Одесской горбольницы №1, где один из нападавших расстрелял из пистолета Лащенко. Все нападавшие скрылись до появления правоохранителей. Подозреваемый в совершении преступления 24-летний Гасанов больше года скрывался от правосудия и был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории РФ и экстрадировали в Одессу. В 2017 году суд вынес решение об аресте Гасанова.

Фото: из открытых источников

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