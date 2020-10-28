Украина продолжает борьбу за скифское золото

28 октября Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о «скифском золоте» в отношении отвода судьи в связи с подтверждением связи председательствующего судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении этого дела.

Как сообщает Укринформ, решение суд огласил сегодня в письменном виде, без публичных слушаний.

«Для нас это очень важная победа, которая позволит рассматривать дело независимым судьёй. И обеспечит принцип соревновательности в этом апелляционном производстве. Хочу отметить профессиональную и замечательную работу наших нидерландских коллег. Мы рассчитываем на беспристрастное судопроизводство», — сказал в Гааге адвокат Андрей Карнаухов — партнёр адвокатского объединения «Сергей Козьяков и Партнёры», которое вместе с нидерландской юридической компанией Bergh Stoop & Sanders защищают интересы государства Украина по делу «скифского золота».

Как сообщала Одесса News, Апелляционный суд Амстердама 2 сентября 2020 года начал слушания относительно отвода судьи по делу о принадлежности «скифского золота». Украина просила отвода судьи в связи с выявлением дополнительных материалов, которые свидетельствуют о предвзятости судьи и его связи с Россией.

1 ноября 2019 года суд в Гааге отклонил ходатайство украинской стороны об отводе этого судьи Апелляционного суда Амстердама. Тогда в решении говорилось, что суд не увидел никаких обстоятельств, которые бы свидетельствовали о предвзятости судьи.

Производство по сути было приостановлено до решения вопроса об отводе.

Позже Украина во второй раз подала ходатайство об отводе судьи. По информации Минюста, судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтестрой» в деле против ОАО «НК «ЮКОС2», то есть фактически защищал интересы Российской Федерации в деле в пользу «Промнефтестроя». А представительство интересов «Промнефтестроя» он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу относительно «скифского золота».

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции. 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда. «Скифское золото», пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения по этому делу.

Коллекцию скифского золота привезли в музей Амстердама на выставку «Крым: золото и тайны Чёрного моря» ещё до крымских событий 2014 года.