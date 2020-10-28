48-летний одессит умер от остановки сердца в очереди в избиркоме

28 октября 48-летний мужчина умер от остановки сердца в городском избиркоме на Косовской в Одессе.

Как сообщает УСИ, 48-летнему члену одной из участковых избирательных комиссий стало плохо, его отвезли в Еврейскую больницу, но спасти не удалось.

Врачи поставили диагноз — острый инфаркт миокарда и отёк лёгких. Сердце остановилось, пациента интубировали. Лёгочно-сердечная реанимация оказалась неэффективной. В 9:35 медики констатировали смерть пациента.

Как передаёт корреспондент Одесса News, в городском избиркоме третьи сутки принимают протоколы из участковых комиссий. Люди ждут своей очереди в коридорах, холлах, на лестничных площадках, просто на полу, «везунчики» — на раскладушках.

Как сообщала Одесса News, по мнению председателя Одесской облгосадминистрации Максима Куцого, «в Одесской области проходят выборы, а не Юморина».

Фото: Одесса News/Александр Александров