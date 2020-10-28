1 ноября в Одесском оперном концерт «Музыка любви»

1 ноября Одесский оперный театр приглашает на концерт «Музыка любви».
Режиссёр концерта — Павел Кошка.
В программе:
- Л. Бернстайн – Увертюра из оперы «Кандид». Исполняет оркестр театра
- Л.Ардити – вальс «Il bacio» (Поцелуй), Исполняет Алина Ткачук
- А. Хачатурян – Романс из балета «Маскарад» исполняют заслуженный артист Республики Молдова Владимир Статный, Елена Кондратьева
- Дж. Россини — Каватина Фигаро из оперы «Севильский Цирюльник» исполняет Богдан Панченко
- Ж. Оффенбах — Куплеты Олимпии из оперы «Сказки Гофмана» исполняет Анастасия Голуб
и другие любимые музыкальные произведения.
Начало в 18:30.
Цена от 40 до 330 гривен. Их можно купить здесь.