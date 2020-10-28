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1 ноября в Одесском оперном концерт «Музыка любви»

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1 ноября Одесский оперный театр приглашает на концерт «Музыка любви».

Режиссёр концерта — Павел Кошка.

В программе:

  • Л. Бернстайн – Увертюра из оперы «Кандид». Исполняет оркестр театра
  • Л.Ардити – вальс «Il bacio» (Поцелуй), Исполняет Алина Ткачук
  •  А. Хачатурян – Романс из балета «Маскарад» исполняют заслуженный артист Республики Молдова Владимир Статный, Елена Кондратьева
  • Дж. Россини — Каватина Фигаро из оперы «Севильский Цирюльник» исполняет Богдан Панченко
  •  Ж. Оффенбах — Куплеты Олимпии из оперы «Сказки Гофмана» исполняет Анастасия Голуб

и другие любимые музыкальные произведения.

Начало в 18:30.

Цена от 40 до 330 гривен. Их можно купить здесь.

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