1 ноября в Одесском оперном концерт «Музыка любви»

1 ноября Одесский оперный театр приглашает на концерт «Музыка любви».

Режиссёр концерта — Павел Кошка.

В программе:

Л. Бернстайн – Увертюра из оперы «Кандид». Исполняет оркестр театра

Л.Ардити – вальс «Il bacio» (Поцелуй), Исполняет Алина Ткачук

А. Хачатурян – Романс из балета «Маскарад» исполняют заслуженный артист Республики Молдова Владимир Статный, Елена Кондратьева

Дж. Россини — Каватина Фигаро из оперы «Севильский Цирюльник» исполняет Богдан Панченко

Ж. Оффенбах — Куплеты Олимпии из оперы «Сказки Гофмана» исполняет Анастасия Голуб

и другие любимые музыкальные произведения.

Начало в 18:30.

Цена от 40 до 330 гривен. Их можно купить здесь.