Отменный современный фьюжн в исполнении Марио Бионди — 3 июля на Морвокзале

Представитель старой школы на новый манер, стиль Бионди – отменный современный фьюжн, соул, acid-jazz.

Харизма певца, его эмоциональная подача и чарующий баритон делают его мировой знаменитостью. Его называют Итальянским Барри Уайтом.

Марио Бионди, уроженец Сицилии, как и многие из его кумиров, начал петь в церковном хоре. Талантливый, яркий, неординарный, Марио Бионди всегда хотел выделиться из толпы. И ему это блестяще удаётся во всех отношениях.

Как ни странно, его восхождение на музыкальный Олимп началось в Японии в 1988 году. Тогда Марио ещё не выступал, хоть и мечтал об этом с детства. Он занимался продюсированием соул-артистов и при этом записывал собственные мелодии для души. Однажды, во время тура по Стране Восходящего Солнца Марио всё же решил передать на радио, в одном блоке с записями своих подопечных артистов, собственную песню. Каково же было его удивление, когда уже на следующее утро его дебютный сингл «This is what you are» звучал во всём Токио!

Так закончилась успешная карьера продюсера Марио Бионди и началась феноменальная карьера певца Марио Бионди — обладателя тёплого, бархатного оперного баритона. Его творческие успехи и достижения – удивительные результаты продаж всех его альбомов и вдохновляющие дуэты с мировыми звёздами.

Дебютный альбом стал трижды платиновым. Он смог с истинно королевской грацией переплести джаз с фанком, добавить нотки acid джаза, при этом не оставляя в стороне горячо любимый самим певцом соул.

Истинные ценители музыки обязательно придут на концерт, чтобы услышать его голос вживую — этого исполнителя нельзя слушать в электронном формате.



Цена билетов от 500 до 900 гривен. Их можно купить здесь.

Когда: 3 июля, в субботу, в 20:00.

Место проведения: Летняя концертная арена «МОРВОКЗАЛ».

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