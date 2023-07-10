В Одесском международном культурном центре UNION пройдёт концерт виртуозной музыки

16 июля в Международном культурном центре UNION — музыкальное событие — «Acoustic Rush. Хиты».

Инструментально-вокальный дуэт Acoustic Rush выступит с миксом хитов, авторскими cover-версиями ваших любимых песен. Вы услышите любимые песни Sting, Billie Eilish, George Michael, Артёма Пивоварова и других артистов.

Дуэт Acoustic Rush состоит из двух музыкальных талантов: Дмитрий Ротькин – скрипач-виртуоз, вокалист, участник шоу «Голос Страны 2022» и Николай Матюшкин — гитарист/мультиинструменталист.

Приходите к 19.00.

Локация: ул. Троицкая, 43, Italian Garden — дворик Международного культурного центра UNION. Вход через главный вход UNION.

Стоимость билетов 200 грн. Их можно приобрести здесь. За 1600 грн можно забронировать стол на 4 человека. В сумму включена стоимость билета (200 грн. за человека) и депозит в буфете 200 грн. на одного человека. Бронирование столиков по телефону: +38 0482 39-39-39.

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