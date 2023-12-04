Необычные концерты в Одессе проводит пианист из Киева

В Одессе киевский музыкант Игорь Янчук под открытым небом на пляже Ланжерон уже два месяца, даёт фортепианные концерты.

Об этом сообщает Укринформ.

В воскресенье пианист сыграл на пляже у моря последний в этом году концерт. Послушать музыканта пришли более 100 человек.

Проект Игорь Янчук назвал «Пианоморе» и включил в него рассветные и дневные выступления.

«Я приехал в Одессу из Киева два месяца назад и однажды встретил рассвет у моря. Утреннее солнце за горизонтом очень меня вдохновило. Тогда я решил играть у моря. На пляже установили моё пианино, и я начал играть на рассвете для всех желающих. Так что проект называется «Пианоморе». На рассвете обычно есть море, солнце и тишина. Музыка звучит для природы, слушателей и для меня. Вдохновляясь солнцем, я передаю чувство через клавиши. Каждая рассветная история уникальна. Впоследствии люди стали просить играть больше – я добавил ещё и дневные концерты», — сказал музыкант.

По словам Янчука, недавние штормы в Одессе в течение недели дважды перевернули инструмент и полностью погрузили его в воду, поэтому музыкант решил пойти на «зимние каникулы».

«Сегодня завершающий концерт в этом году, температура воздуха достаточно низкая, холод вредит инструменту. А я бы, конечно, играл ещё… Пианино просится в тепло. Его перевезут в помещение до весны», – отметил музыкант.

Пианист исполняет произведения известных композиторов: Людовика Эйнауди, Яна Тирсена, Роберто Каччапальи, а также свои авторские композиции, которых насчитывается уже 12.

После выполнения одной из них под названием «Тревога» к музыканту подошла слушательница и рассказала, что после того, как посетила «Пианоморе» впервые, решила осуществить свою давнюю мечту – пошла учиться игре на фортепиано в музыкальную школу.

Второе авторское произведение, прозвучавшее на концерте, называлось «День».

«Композиция «День» сейчас очень актуальна. Каждый день у нас может быть последним, потому хочется прожить его максимально счастливо», — добавил музыкант.

Также пианист сообщил, что в будущем мечтает играть чаще на рассветах в местах силы, начиная с городов Украины, заканчивая отдаленными уголками мира, но уже после Победы.

Пианист Игорь Янчук играл на улицах Киева с 2017 года. Он считает, что это особый вид искусства и такие выступления не сравнимы с выступлениями в концертных залах. В 2021 году музыку в его исполнении услышал замруководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко и пригласил пианиста сыграть на главной сцене страны по случаю 30-летия Независимости.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy