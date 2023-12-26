«Холодное сердце»-2 в Музкомедии ждёт тепла от маленьких одесситов и их родителей

Невероятно захватывающий спектакль от создателей шоу «Холодное сердце»!

Сёстры Хельга, Эльза и Анна, верные друзья Олаф, Свен продолжают путешествие по сказочной стране, и с нетерпением ждут своих любимых зрителей на масштабном театральном шоу «Холодное сердце-2» в одесском Театре музкомедии.

Нашим героям предстоит попасть в Зачарованный Лес, стать свидетелями многолетнего противостояния народов Эренделла и Нортулндры, встретиться в бою с каменными монстрами, сразиться с духами леса, узнать магическую тайну сестёр, а также попасть в пещеру реки Ахтахалан, которая помнит всё.

На пути к приключениям философ-снеговик Олаф и преданный олень Свен приготовили ряд сюрпризов, которые не только придают захватывающий сюжет постановке, но и прививают любовь к семейным ценностям.

Новые технические решения, 3D маппинг и визуальные эффекты, зажигательная хореография, яркие костюмы, вокальное и актёрское мастерство – всё это унесёт зрителя в магический мир сказки осеннего Леса.

Цена билетов от 180 грн. Их можно купить здесь.

Приходите 31 декабря к 14:00.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

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