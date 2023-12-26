Американская певица Барбра Стрейзанд передала Украине четвёртый реанимобиль.

Об этом сообщается на странице в Facebook Киевского областного центра медицинской помощи и медицинских катастроф.

«Четвёртый реанимобиль от американской вокалистки и композитора Барбры Стрейзанд отправился курсом на Вышгородскую станцию ​​экстренной медицинской помощи», – говорится в публикации.

Медики отметили, что автомобили скорой медицинской помощи типа С – это своеобразная палата интенсивной терапии на колёсах для проведения лечебных мероприятий бригадами экстренной медицинской помощи, а также для транспортировки и мониторинга пациентов в тяжёлом или критическом состоянии.

Одесса News информировала, что в мае Стрейзанд 24 мая сфотографировалась с вышиванкой в руках. Актриса после полномасштабного вторжения РФ в Украину осудила российскую агрессию. «Мои бабушка и дедушка по отцовской линии эмигрировали из Украины, и моё сердце разрывается за мужественных людей, сражающихся с этим российским вторжением. Путинская пропаганда о «денацификации» – самая большая ложь этого века», – написала тогда она.

С осени 2022 года Стрейзанд является послом United24 – глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановление украинских городов.

Барбра Стрейзанд родилась 24 апреля 1942 года в Нью-Йорке. Она – обладательница двух «Оскаров», премий «Эмми», «Грэмми», «Золотой глобус».

Фото: Киевский облцентр экстренной медпомощи и медицины катастроф/Facebook, ЭРА