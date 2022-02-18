Приюты животных в Одессе нуждаются в нашей помощи

В субботу, 26 февраля, в Одессе пройдёт четвёртый ЭкоРейс «4 лапы» в помощь приюту для животных.
В ходе ЭкоРейса принимается вторсырьё:
- бутылки ПЭТ (PET, маркировка 1): прозрачные, голубые, коричневые, зелёные, от подсолнечного масла или химии. можно не мытые, но обязательно сжатые (этикетки и крышки можно не снимать, можно крышки принести отдельно в пакете
- бутылки и ёмкости от бытовой химии с маркировкой 2 HDPE. также — чистота не важна, крышки и этикетки оставляйте
- макулатура: картон, бумага, книги, газеты, упаковки, чеки и лотки от яиц — можно коробки от пиццы со следами от еды. Не берётся: салфетки и картон, что не рвётся
- алюминиевая банка от пищевых напитков (пиво, газировка).
Не принимаются консервные банки, аэрозоли, металлические крышечки и прочее.
График и время следования ЭкоРейса:
10:00-10:10 — ТЦ Семья (Семёна Палия, 93а)
10:50-11:00 — Центр, пл. Веры Холодной, 1/1 (со стороны паспортного сервиса)
11:10-11:20 — пр. Шевченко проспект, 4е, парковка Копейка
11:30-11:40 — Парк Победы (Маршала Говорова 10/5, парковка Таврия В)
11:55-12:10 — 5 ст Фонтана (вдоль Адмиральского проспекта, сквер Лётчиков)
12:25-12:40 — Парк Горького (за кинотеатром вдоль ул.Варненская)
12:55-13:05 — ТЦ Вузовский (Люстдорфская дорога, 140/1, парковка)
13:20-13:30 — Радужный (Небесной сотни 4В офис 7, вдоль дороги).
Более подробная информация:https://www.instagram.com/p/CYot7n3IETr/?utm_medium=copy_link
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