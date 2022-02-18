При пожаре в Измаиле в 5-этажном доме погибла супружеская пара

18 февраля в 02:36 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире 5-ти этажного жилого домав по улице Мира в Измаиле.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской ооббласти.

По прибытию на место вызова 13 спасателей установлено возгорание в квартире на 4-м этаже, — говорится в сообщении.

«Звеньями ГДВС эвакуированы 15 человек. В 02:59 пожар локализован и в 03:27 ликвидирован на площади 12 м2», — информипуют спасатели.

Отмечается, что во время тушения пожара в квартире обнаружены погибшие хозяева квартиры: мужчина 1936 г.р. и его жена 1937 г.р.

В результате пожара уничтожено домашнее имущество в комнате. Причина пожара и ущерб пока не установлены.

Одесса News сообщала о пожаре, произошедшем 14 февраля 2022 года в квартире на 8-м этаже 15-этажного жилого дома по улице Армейской в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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