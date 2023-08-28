Одесские спасатели ликвидировали пожар в доме — памятнике архитектуры

27 августа в 18:32 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Приморском районе Одессы по переулку Маяковского.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, на месте спасателями установлено возгорание чердачного помещения 3-х этажного жилого дома, являющегося памятником архитектуры.

«Была угроза распространения огня на рядом расположенные здания, кровлю и крышу жилого дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений уже в 18:58 пожар локализовали и в 19:12 — полностью ликвидировали на общей площади ~ 50 м².

Вероятная причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

От ГСЧС Одессы привлекалось 7 единиц техники и 27 пожарных.

Как информировала Одеса News, ночью 26 августа в Приморском районе Одессы, на улице Большая Арнаутская, произошёл пожар. Погиб человек.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy