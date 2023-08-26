На Большой Арнаутской в Одессе ночью был пожар, погиб человек

Ночью 26 августа в Приморском районе Одессы, на улице Большая Арнаутская произошёл пожар.

Сообщение о возгорании спасатели получили в 00.06.

По прибытию 25 спасателей на 6 единицах спецтехники было установлено, что произошло возгорание домашнего имущества в квартире на 1-м этаже 2-х этажного жилого дома.

«В 00:13 пожар локализован и в 00:19 ликвидирован на площади 20 м2. На месте пожара обнаружено тело хозяина 1957 года рождения», — говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб пока не установлены.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года 26 одесских спасателей по тревоге отправились на проспект Украинских Героев тушить пожар в квартире на 1-м этаже 3-х этажного жилого дома. Спасён пострадавший 50-летний хозяин квартиры. Его госпитализировали.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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