Одесский замвоенком может соревноваться с бывшим боссом по масштабам коррупции

У заместителя одесского военкома Дениса Галушко и его семьи нашли имущество, которое они не могут себе позволить, на 14 млн грн.

К таким выводам пришло Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по результатам мониторинга образа жизни замвоенкома.

Так, тёща фигуранта, начиная с 2020 года, приобрела, а впоследствии продала два Mercedes-Benz: GLE 43 AMG стоимостью 2 млн грн и GLS 350 стоимостью 2,3 млн грн. В прошлом году она прикупила ещё и BMW X7 XDRIVE 30D. При реальной стоимости авто в 3,9 млн грн в заключённом договоре купли-продажи цена авто указана 5 тыс. грн, что свидетельствует о сокрытии реальной стоимости его приобретения.

Осенью прошлого года она также приобрела жилой дом и земельный участок под ним общей стоимостью более 3 млн грн.

Мать Галушко прошлым летом приобрела Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 тыс. грн и жилой дом с земельным участком за почти 1,7 млн грн, также не будучи финансово способной на это.

Владельцем квартиры в Одессе стоимостью 563 тыс. грн стал и сын военкома.

Позапрошлой осенью автомобиль Mazda CX-5 приобрела и жена военкома. В договоре купли-продажи указанная стоимость авто составляет 50 тыс. грн, хотя средняя цена такого авто около 1,3 млн, что также свидетельствует о занижении реальной стоимости. Летом 2023 года она пополнила свой автопарк ещё и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн грн.

Доказано, что с 2021 года военком с женой потратили почти 6 млн грн — это в разы больше того, что они могли бы честно заработать. Наличку вносили через терминалы суммами от 9 до 106 тыс. грн.

При этом ни у кого из членов семьи также нет законных источников таких денег.

НАПК сообщило о выявленных признаках незаконного обогащения в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года в Одесской области разоблачили заместителя командира батальона одной из воинских частей, который почти год заставлял подчинённых строить ему частный дом.

25 июля Печерский районный суд Киева на своём заседании избрал меру пресечения для бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова за коррупционные действия.

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