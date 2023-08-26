1 и 2 сентября в Одесской облфилармонии пройдут концерты ко Дню города

Концерты ко Дню города Odesa International в Одессе пройдут 1 и 2 сентября в Одесской областной филармонии.

Возможность ярко отпраздновать День рождения жемчужины черноморского побережья. Насладиться эксклюзивной музыкальной программой в исполнении оркестра. Наполниться сил, соединившись с миром высокого искусства.

Выступит один из лучших в Украине Национальный одесский филармонический оркестр. Дирижёр – непревзойдённый маэстро Хобарт Эрл. Музыканты представят уникальную музыкальную программу, в которую вошли самые известные классические произведения мира.

Праздник европейского уровня в тёплом, гостеприимном европейском городе подарит невероятные эмоции.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18.00.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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