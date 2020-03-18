Президент призвал сидеть дома, читать Забужко или… заняться сексом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев без лишней надобности не выходить во время карантина на улицу и посоветовал, чем им заняться дома.
Об этом он сказал в своём видеообращении, обнародованном на странице Главы государства в Facebook.
Дорогі українці, якщо ви зараз перебуваєте за кордоном і у вас немає змоги повернутися додому, дійте так:1. Зареєструйтесь у системі ДРУГ ось за цим посиланням: https://friend.mfa.gov.ua/#/ Там повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте, й надайте якомога більше інформації про суть проблеми в розділі «Коментар до подорожі». Це дуже допоможе нашим дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому. 2. Якщо вам не вдалося зареєструватись, зверніться до українського посольства чи консульства на території країни, де ви перебуваєте. Це можна зробити електронною поштою або за телефоном гарячої лінії. Всі контакти ви знайдете на офіційних сторінках відповідних установ або на сайті МЗС: http://bit.ly/2WkUZab І ще напрочуд важлива інформація. Нами сформовано так звані хабові точки. Потрапивши туди, ви зможете дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами. Це такі міста: Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига та Вільнюс. Уся детальна інформація буде на офіційному сайті МЗС: https://mfa.gov.ua/Крім того, хочу поділитися низкою важливих посилань.• Оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину: http://www.customs.gov.ua/?p=533Канали комунікації Міністерства охорони здоров’я:• Сайт: http://moz.gov.ua/• Сторінки у Facebook: www.fb.com/moz.ukr та https://www.facebook.com/moz.ukr/ • Twitter: https://twitter.com/MoH_Ukraine • YouTube-канал: http://bit.ly/39ZKKfo • Офіційні Telegram-канали: @mozofficial та Коронавірус_інфо – @COVID19_Ukraine• Відповіді на основні запитання про COVID-19: http://covid19.com.ua • Instagram: @yemets.moz
Gepostet von Володимир Зеленський am Dienstag, 17. März 2020
«Призываю всех без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома. Используем это время с максимальной пользой и проведём его с нашими родными и близкими. Будем смотреть хорошие фильмы, читать хорошие книги», — отметил Зеленский.
Президент дал свои рекомендации соотечественникам: «Моя рекомендация сегодня такая: роман «Уцелевший» Чака Поланика и «Музей заброшенных секретов» Оксаны Забужко. И очень рекомендую замечательный французский фильм «1+1″. Желаю нам всем 36,6».
Президент также пошутил, что «никто не отменял демографический кризис в Украине, борьбой с которым может заняться молодежь». Я думаю, что пришло время бороться и с этим кризисом», – резюмировал он.
Об этом он также сказал, выступая на телеканале ICTV.
Как сообщала Одесса News, с 12 марта в Украине введён трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19: закрыты границы государства для иностранцев, введены ограничения в общественном транспорте, приостановлена работа объектов общего пользования с присутствием более 10 человек — независимо от формы собственности и подчинения — кинотеатры, театры, музеи, библиотеки, другие культурные, развлекательные, а также спортивные заведения.
Прекращено авиасообщение, с 18 марта закроются железнодорожные вокзалы.
По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев заражения Covid-19, два из них — летальные. В Одессе случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано.
Инфографика: Укринформ