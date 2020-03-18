Президент призвал сидеть дома, читать Забужко или… заняться сексом

Дорогі українці, якщо ви зараз перебуваєте за кордоном і у вас немає змоги повернутися додому, дійте так:1. Зареєструйтесь у системі ДРУГ ось за цим посиланням: https://friend.mfa.gov.ua/#/ Там повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте, й надайте якомога більше інформації про суть проблеми в розділі «Коментар до подорожі». Це дуже допоможе нашим дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому. 2. Якщо вам не вдалося зареєструватись, зверніться до українського посольства чи консульства на території країни, де ви перебуваєте. Це можна зробити електронною поштою або за телефоном гарячої лінії. Всі контакти ви знайдете на офіційних сторінках відповідних установ або на сайті МЗС: http://bit.ly/2WkUZab І ще напрочуд важлива інформація. Нами сформовано так звані хабові точки. Потрапивши туди, ви зможете дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами. Це такі міста: Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига та Вільнюс. Уся детальна інформація буде на офіційному сайті МЗС: https://mfa.gov.ua/Крім того, хочу поділитися низкою важливих посилань.• Оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину: http://www.customs.gov.ua/?p=533Канали комунікації Міністерства охорони здоров’я:• Сайт: http://moz.gov.ua/• Сторінки у Facebook: www.fb.com/moz.ukr та https://www.facebook.com/moz.ukr/ • Twitter: https://twitter.com/MoH_Ukraine • YouTube-канал: http://bit.ly/39ZKKfo • Офіційні Telegram-канали: @mozofficial та Коронавірус_інфо – @COVID19_Ukraine• Відповіді на основні запитання про COVID-19: http://covid19.com.ua • Instagram: @yemets.moz

Gepostet von Володимир Зеленський am Dienstag, 17. März 2020