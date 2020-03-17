С 17 марта в Одессе ограничат работу общественного транспорта

С 17 марта в Одессе начинает действовать ограничение работы общественного транспорта.

Как сообщает официальный сайт города, такое решение принято в соответствии с обращением Президента Украины и учитывая решение (Протокол №3 от 16.03.2020 г.) Городской комиссии по вопросам снижения риска инфицирования и предупреждения распространения острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

На время карантина — до 3 апреля — вводятся следующие ограничения в общественном транспорте:

до 10 пассажиров в маршрутных такси и 20 пассажиров в трамваях, троллейбусах, автобусах, работающих на городских маршрутах;

пассажиры должны быть в средствах индивидуальной защиты (масках).

Городские власти Одессы просят также не создавать массовые скопления людей и соблюдать дистанцию в 1-1,5 метра с целью предупреждения и недопущения распространения острой инфекции СOVID-19 в городе.

Как сообщала Одесса News, одесская мэрия издала распоряжение о временной (до особого распоряжения городского головы) приостановке работы объектов общего пользования с присутствием более десяти человек — независимо от формы собственности и подчинения (кинотеатры, театры, музеи, библиотеки, другие культурные, развлекательные, а также спортивные заведения).

Ограничение касается всех магазинов, кроме продуктовых, аптек, а также рынков (кроме продуктовых), заведений общественного питания и других заведений и учреждений «на усмотрение и под личную ответственность руководителя».