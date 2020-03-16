MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Президент Украины обратился к украинцам

Президент Украины обратился к украинцам

630_360_1584187454-790-Cropped.jpg

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с видеообращением к украинскому народу из-за коронавируса.

Прямую трансляцию обращения вёл Офис Президента.

Досвід Китаю засвідчує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м’якотілість та ліберальність є союзниками коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров’я українців.

Gepostet von Володимир Зеленський am Montag, 16. März 2020

Как сообщала Одесса News, 16 марта к одесситам обратился мэр города Геннадий Труханов.

Просмотров: 108

Смотрите также...

scroll to top