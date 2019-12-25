Зеленский: Забудем о раздорах на Рождество

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Рождеством Христовым и напомнил, что это праздник согласия и единения.

Об этом Глава государства написал в Facebook.

«В этот светлый праздник давайте забудем о раздорах… Каждый из нас стремится, чтобы как можно скорее в каждый украинский дом пришёл мир. Давайте вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить», — подчеркнул Зеленский.

Президент пожелал, чтобы свет первой Рождественской звезды принёс счастье и благополучие в каждую семью.