339-е сутки войны: ситуация на фронте остаётся очень острой

Ситуация на фронте остаётся очень острой.

Такую характеристику военных действий на востоке Украины дал Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном 27 января.

«Ситуация на фронте и, в частности, на Донбассе, под Бахмутом и Угледаром, остаётся очень острой. Оккупанты не просто штурмуют наши позиции – они сознательно и методично уничтожают эти города и сёла вокруг них. Артиллерией, авиацией, ракетами. У российской армии нет дефицита средств уничтожения. И остановить её можно только силой», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинские защитники, которые держат оборону на направлениях на Донбассе, – настоящие герои.

По оперативной информации Генштаба на 6 утра 28 января, которую озвучил спикер Генерального Штабу ВСУ Александр Штупун, противник продолжает вести наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях – обороняется.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

Российские оккупанты нанесли 10 ракетных, один из них по гражданской инфраструктуре Запорожья, и 26 авиационных ударов, произвели 81 обстрел из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам в городе Очакове. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Враг в течение вчерашних суток из миномётов и артиллерии обстреливал населённые пункты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки противопоставила врагу 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши воины уничтожили самолёт Су-25, вертолёт Ми-8 и 2 БпЛА типа «Суперкам».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника и 5 районов сосредоточения его живой силы.

Как сообщала Одесса News, Угледар для РФ имеет ключевое значение – это стратегически важный пункт коммуникаций на юге Донбасса, рубеж для развёртывания будущего украинского наступления на Крымский коридор.

На главном фото боец 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Фото: Генштаб ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

Видео: Генштаб ВСУ

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