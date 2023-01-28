339-е сутки войны: ситуация на фронте остаётся очень острой

Ситуация на фронте остаётся очень острой.
Такую характеристику военных действий на востоке Украины дал Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном 27 января.
«Ситуация на фронте и, в частности, на Донбассе, под Бахмутом и Угледаром, остаётся очень острой. Оккупанты не просто штурмуют наши позиции – они сознательно и методично уничтожают эти города и сёла вокруг них. Артиллерией, авиацией, ракетами. У российской армии нет дефицита средств уничтожения. И остановить её можно только силой», – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что украинские защитники, которые держат оборону на направлениях на Донбассе, – настоящие герои.
По оперативной информации Генштаба на 6 утра 28 января, которую озвучил спикер Генерального Штабу ВСУ Александр Штупун, противник продолжает вести наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях – обороняется.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Дружба, Водяное, Марьинка, Победа, Угледар и Пречистовка Донецкой области.
Российские оккупанты нанесли 10 ракетных, один из них по гражданской инфраструктуре Запорожья, и 26 авиационных ударов, произвели 81 обстрел из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам в городе Очакове. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.
Враг в течение вчерашних суток из миномётов и артиллерии обстреливал населённые пункты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки противопоставила врагу 8 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, наши воины уничтожили самолёт Су-25, вертолёт Ми-8 и 2 БпЛА типа «Суперкам».
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 2 пункта управления, 2 позиции ПВО противника и 5 районов сосредоточения его живой силы.
Как сообщала Одесса News, Угледар для РФ имеет ключевое значение – это стратегически важный пункт коммуникаций на юге Донбасса, рубеж для развёртывания будущего украинского наступления на Крымский коридор.
На главном фото боец 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.
Фото: Генштаб ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook
Видео: Генштаб ВСУ
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod