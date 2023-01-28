В бою за Украину погиб 21-летний воин из Сергеевки Юрий Андрушко, светлая память

На российско-украинской войне 8 января погиб 21-летний воин из села Сергеевка Одесской области Юрий Андрушко.

Об этом сообщает в Facebook Кулевчанская громада Одесской области.

14 января живым коридором земляки провели Юрия в последний путь.

Как сообщала Одесса News, 10 января в селе Мирное Одесского района прощались с военнослужащим Вооружённых Сил Украины, местным жителем Игорем Долованюком, который погиб во время выполнения боевого задания.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото и видео: Кулевчанская громада/Facebook

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