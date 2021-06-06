В Одесской области в оздоровительном лагере отравились дети 8-10 лет

В оздоровительном лагере посёлка Сергеевка Одесской области отравилось шестеро детей.

Полиция начала расследование, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Шестеро детей в возрасте от восьми до десяти лет приехали в посёлок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях. Они попали в больницу с пищевым отравлением и интоксикацией.

Предварительно установлено, что дети питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В рамках уголовного производства для назначения экспертиз отобраны пробы воды, пищи и сделаны смывы со столового оборудования.

Как сообщала Одесса News, летом 2019 года в детском лагере «Медик-2» в пгт Сергеевка были нарушены санитарные правила и нормы относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений, что привело к госпитализации 57 детей.

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