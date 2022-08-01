Жизнь продолжается: на минувшей неделе в Одессе родились 145 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 145 малышей, среди которых одна пара близнецов.

Об этом информирует официальный сайт «Одесса» городского совета.

Отмечается, что численное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 76. Также за неделю увидели свет 69 юных одесситок.

«Наибольшее количество новорожденных на прошедшей неделе появилось на свет в городском роддоме №7 – 36 младенцев», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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