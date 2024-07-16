Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родились 135 малышей

За минувшую неделю в городских медучреждениях Одессы родились 135 малышей — на четыре ребёнка больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что население Одессы за неделю пополнила одна двойня.

«Новорожденные мальчики на последней неделе получили количественное преимущество — на свет появился 71 маленький одессит и 64 юных одесситки», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики Центра перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддома №7), где родились 43 малыша.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в городских медучреждениях Одессы родился 131 малыш, в том числе одна пара близнецов.

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