В Хозяйственном суде Одесской области обнаружили COVID-19

Случай заражения коронавирусом подтверждён в Хозяйственном суде Одесской области, в его помещениях проведут полную дезинфекцию.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«Случай заболевания лабораторно подтверждён. Это инфицирование вирусом COVID-19. Сейчас устанавливается круг контактных лиц и проводятся тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании Хозсуда будет проведена полная дезинфекция помещений.

«Принимаются все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания среди работников. Просим участников процесса принять к сведению соответствующую информацию и по возможности минимизировать посещение суда, направив соответствующие ходатайства по электронной почте», — указывается в сообщении.

Всего в Одесской области, по сообщению ресурса СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, на утро 27 июля общее количество больных составляет 2 960 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 53 новых случая.

За сутки умерли 2 человека, увеличив количество летальных случаев до 44.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 27 июля в Украине лабораторно подтверждены 65 656 случаев COVID-19, за сутки — 807.