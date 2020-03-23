С 23 марта льготники в одесском транспорте бесплатно ездить не будут

Одесская мэрия отменяет с 23 марта льготный проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщил вице-мэр Павел Вугельман.

«В Одессе продолжает работать общественный транспорт, осуществляющий маршрутные перевозки пассажиров. Но с понедельника мы планируем отменить льготный проезд для всех категорий населения на период карантинных мероприятий», — отметил Вугельман.

Вице-мэр призвал горожан, особенно пожилого возраста, «оставаться в эти дни дома — не пользоваться общественным транспортом».

По его словам, в Одесской области пока не зафиксирован ни один случай инфицирования коронавирусом Covid-19. Однако областная и городская власти осуществляют закупки всего необходимого для обеспечения медиков четырёх «опорных» больниц (областная, Одесская городская инфекционная, Измаильская городская и Черноморская бассейновая больница на водном транспорте).

По состоянию на 22 марта, в Одесской инфекционной больнице находятся 14 пациентов с подозрением на инфицирование коронавирусом. Биоматериалы переданы для исследований в вирусологическую лабораторию.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 22:50 22 марта в Украине 73 лабораторно подтверждённых случая Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.