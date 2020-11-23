MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. «Берегите себя и родных», — сказал министр, назвав цифру в 11 тысяч больных за сутки

«Берегите себя и родных», — сказал министр, назвав цифру в 11 тысяч больных за сутки

96f96ddbda186053a083d98018eb717c-Cropped.jpg

10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за прошедшие сутки.

Такую цифру назвал сегодня утром Министр охраны здоровья Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В частности, написал министр, заболели 491 ребёнок и 447 медработников.

Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 165 человек; летальных случаев — 124; выздоровело — 4 143 человека; проведено тестирований за сутки — 28 374 (в том числе методом ПЦР — 25 253, методом ИФА — 3 121), — проинформировал Степанов.

Министором отмечено также, что за всё время пандемии в Украине заболело — 635 689 человек; выздоровело — 291 060 человек; летальных случаев — 11 075; проведено ПЦР-тестов — 4 243 600.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 60 218 случаев;
  • Винницкая область — 15 476 случаев;
  • Волынская область — 21 864 случая;
  • Днепропетровская область — 29 654 случая;
  • Донецкая область — 20 262 случая;
  • Житомирская область — 26 966 случаев;
  • Закарпатская область — 21 538 случаев;
  • Запорожская область — 24 442 случая;
  • Ивано-Франковская область — 32 296 случаев;
  • Киевская область — 31 212 случаев;
  • Кировоградская область — 4 358 случаев;
  • Луганская область — 5 679 случаев;
  • Львовская область — 41 279 случаев;
  • Николаевская область — 15 320 случаев;
  • Одесская область — 37 901 случаев;
  • Полтавская область — 18 557 случаев;
  • Ровенская область — 28 194 случая;
  • Сумская область — 23 167 случая;
  • Тернопольская область — 25 813 случаев;
  • Харьковская область — 51 637 случаев;
  • Херсонская область — 8704 случая;
  • Хмельницкая область — 26 430 случаев;
  • Черкасская область — 18 292 случая;
  • Черновицкая область — 31 369 случаев;
  • Черниговская область — 15 061 случай.

Максим Степанов напомнил: «Придерживание трёх простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзерами — спасает жизнь».

Как сообщала Одесса News, 22 ноября работники одесского промтоварного рынка «Седьмой километр» перекрыли дорогу на Овидиополь в знак протеста против карантина выходного дня и остались ночевать на трассе.

Просмотров: 73

Смотрите также...

scroll to top