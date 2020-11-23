«Берегите себя и родных», — сказал министр, назвав цифру в 11 тысяч больных за сутки

10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за прошедшие сутки.
Такую цифру назвал сегодня утром Министр охраны здоровья Максим Степанов на своей странице в Facebook.
В частности, написал министр, заболели 491 ребёнок и 447 медработников.
Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 165 человек; летальных случаев — 124; выздоровело — 4 143 человека; проведено тестирований за сутки — 28 374 (в том числе методом ПЦР — 25 253, методом ИФА — 3 121), — проинформировал Степанов.
Министором отмечено также, что за всё время пандемии в Украине заболело — 635 689 человек; выздоровело — 291 060 человек; летальных случаев — 11 075; проведено ПЦР-тестов — 4 243 600.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 60 218 случаев;
- Винницкая область — 15 476 случаев;
- Волынская область — 21 864 случая;
- Днепропетровская область — 29 654 случая;
- Донецкая область — 20 262 случая;
- Житомирская область — 26 966 случаев;
- Закарпатская область — 21 538 случаев;
- Запорожская область — 24 442 случая;
- Ивано-Франковская область — 32 296 случаев;
- Киевская область — 31 212 случаев;
- Кировоградская область — 4 358 случаев;
- Луганская область — 5 679 случаев;
- Львовская область — 41 279 случаев;
- Николаевская область — 15 320 случаев;
- Одесская область — 37 901 случаев;
- Полтавская область — 18 557 случаев;
- Ровенская область — 28 194 случая;
- Сумская область — 23 167 случая;
- Тернопольская область — 25 813 случаев;
- Харьковская область — 51 637 случаев;
- Херсонская область — 8704 случая;
- Хмельницкая область — 26 430 случаев;
- Черкасская область — 18 292 случая;
- Черновицкая область — 31 369 случаев;
- Черниговская область — 15 061 случай.
Максим Степанов напомнил: «Придерживание трёх простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзерами — спасает жизнь».
Как сообщала Одесса News, 22 ноября работники одесского промтоварного рынка «Седьмой километр» перекрыли дорогу на Овидиополь в знак протеста против карантина выходного дня и остались ночевать на трассе.