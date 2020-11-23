«Берегите себя и родных», — сказал министр, назвав цифру в 11 тысяч больных за сутки

10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за прошедшие сутки.

Такую цифру назвал сегодня утром Министр охраны здоровья Максим Степанов на своей странице в Facebook.

В частности, написал министр, заболели 491 ребёнок и 447 медработников.

Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 165 человек; летальных случаев — 124; выздоровело — 4 143 человека; проведено тестирований за сутки — 28 374 (в том числе методом ПЦР — 25 253, методом ИФА — 3 121), — проинформировал Степанов.



Министором отмечено также, что за всё время пандемии в Украине заболело — 635 689 человек; выздоровело — 291 060 человек; летальных случаев — 11 075; проведено ПЦР-тестов — 4 243 600.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 60 218 случаев;

— 60 218 случаев; Винницкая область — 15 476 случаев;

Волынская область — 21 864 случая;

Днепропетровская область — 29 654 случая;

Донецкая область — 20 262 случая;

Житомирская область — 26 966 случаев;

Закарпатская область — 21 538 случаев;

Запорожская область — 24 442 случая;

Ивано-Франковская область — 32 296 случаев;

Киевская область — 31 212 случаев;

Кировоградская область — 4 358 случаев;

Луганская область — 5 679 случаев;

Львовская область — 41 279 случаев;

— 41 279 случаев; Николаевская область — 15 320 случаев;

Одесская область — 37 901 случаев;

Полтавская область — 18 557 случаев;

Ровенская область — 28 194 случая;

Сумская область — 23 167 случая;

Тернопольская область — 25 813 случаев;

Харьковская область — 51 637 случаев;

— 51 637 случаев; Херсонская область — 8704 случая;

Хмельницкая область — 26 430 случаев;

Черкасская область — 18 292 случая;

Черновицкая область — 31 369 случаев;

Черниговская область — 15 061 случай.

Максим Степанов напомнил: «Придерживание трёх простых правил противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и пользование санитайзерами — спасает жизнь».

Как сообщала Одесса News, 22 ноября работники одесского промтоварного рынка «Седьмой километр» перекрыли дорогу на Овидиополь в знак протеста против карантина выходного дня и остались ночевать на трассе.