Правительству Шмыгаля мешают одесситы: на «7-м километре» выступили против карантина

Работники одесского промтоварного рынка «Седьмой километр» перекрыли дорогу на Овидиополь в знак протеста против карантина выходного дня и остались ночевать на трассе.

Как сообщает Украинская правда, конфликт обострился в воскресенье утром, после того как на территорию рынка прибыло пять автобусов с полицией.

Правоохранители решили проследить, как на «Седьмом километре» соблюдается карантин выходного дня.

Отмечается, что большинство приехавших на рынок торговцев развернулись и разъехались по домам, однако наиболее активные перешли к акции протеста.



В течение дня люди периодически перекрывали движение по Овидиопольской трассе, из-за чего возникали заторы и перепалки с водителями.



В воскресенье днем на место приезжал директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации Дмитрий Радулов, который предложил встретиться во вторник в администрации. Протестующие отказались.



Трасса в 10-м часу вечера всё ещё была перекрыта. Пикетчики пропускали только пожарные машины и скорой помощи.



Участники протеста с утра в понедельник собираются пикетировать здание облгосадминистрации.



По данным Овидиопольского отдела полиции в Одесской области, правоохранители завели уголовное дело «по факту блокирования транспортных коммуникаций через препятствование гражданами движению автотранспорта на Овидиопольской дороге».

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трёх лет ограничения свободы.

Ситуация на других рынках спокойная, что не означает накопившейся у предпринимателей негативной энергии.



Как сообщала Одесса News, несколько сотен сотрудников ресторанов Одессы собрались 15 июля на Приморском бульваре на акцию протеста против введения карантинных ограничений.



Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Нацполиция

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