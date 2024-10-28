Как на одесском рынке «7-й километр» отбивали «своих мужиков» от ТЦК и полиции

Конфликт между представителями ТЦК и СП, а также посетителями и работниками одесского промтоварного рынка «Седьмой километр» произошёл утром 26 октября.

По информации пабликов, люди выгнали с территории рынка военнослужащих, а также пытались атаковать местное отделение полиции, где находились несколько мужчин, которых успели задержать сотрудники ТЦК.

В администрации «Седьмого километра» подтвердили, что на территории рынка действительно был конфликт между посетителями и сотрудниками ТЦК. Инцидент исчерпан.

После визита неизвестного должностного лица, который пообщался с людьми, все разошлись, — пишет издание Думская.

В медпункт с травмами никто не обращался. Людей, которые находились в отделении полиции, отпустили.

Одесса News информировала, что сотрудники Государственного бюро расследований в Одессе в октябре 2024 года задержали сотрудника Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, подозреваемого в несанкционированном вмешательстве в электронную систему «Оберіг».

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