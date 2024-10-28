Тысячу гривен от Зеленского получить будет не просто

Первый замминистра экономики Украины Алексей Соболев рассказал 26 октября в национальном телемарафоне, как украинцы будут получать помощь в 1 тыс. грн, которую анонсировал президент Украины Владимир Зеленский.

Видео опубликовал канал «Ми – Україна».

Он пояснил, что это будет 1 тыс. грн на человека, независимо от возраста и социального статуса.

«Мы все понимаем, что предстоящая зима может быть тяжёлой, поэтому и Президент, и правительство должны обеспечить поддержку каждого украинца. Для многих семей 1 тыс. грн на человека – это существенные средства, которые помогут оплатить коммуналку, закрыть потребности, например, в лекарствах», – сказал он.

По словам Соболева, использовать деньги можно будет в течение зимы, с декабря по февраль. «Деньги будут поступать на карту «Национального кешбэка», нужно будет её открыть. Это виртуальная карточка, её можно открыть через «Дію» – уже подключены все популярные банки, которыми пользуются украинцы», – объяснил Соболев.

Соболев подчеркнул, что деньги будут «маркированы»: есть определённый круг, куда их можно будет направить.

«Потратить средства можно будет на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, мобильную связь, покупку украинских книг, другие услуги», – сказал он.

Также их можно будет задонатить на ВСУ, отметил Соболев.

Относительно того, во сколько обойдётся государству эта программа, чиновник объяснил: его финальная сумма на три зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят ею воспользоваться. При этом Соболев напомнил, что предварительная поддержка во время наводнения обошлась примерно в 8 млрд грн.

Для справки. Украинские лидеры не впервые обращаются к подобным программам. Так, в 2008 году бывший Премьер-миистр Юлия Тимошенко выделила 1 тысячу гривен из госбюджета для вкладчиков Сбербанка СССР. Тогда «Юлина тысяча» составляла 142$. В 2012 году Янукович выделил по тысяче для ветеранов и детей войны перед выборами (125$). В 2019 году — «Петина (Порошенко) тысяча на разовые доплаты пенсионерам в рамках монетизации субсидий (45$). В 2021 году — «Вовина тысяча» за вакцинацию от COVID-19 (35$). Анонсированная с 1 декабря этого года тысяча в качестве поддержки каждому украинцу во время войны составит 23$.

Одесса News информировала, что 25 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет введена программа «єПідтримка», в рамках которой каждый украинец получит по 1 тыс. грн.

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