Зеленский наградил группу одесситов по случаю Дня независимости

28 августа обнародованы указы Президента Украины о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Независимости Украины.

Тексты указов размещены на официальном сайте Офиса Президента Украины.

В списке награждённых есть жители Одессы и Одесской области.

Так, за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное выполнение профессионального долга награждён орденом «За заслуги» ІІІ степени ВИРОЗУБ Василий Демьянович — настоятель Свято-Троицкого храма Одесской епархии Православной церкви Украины, митрофорный протоиерей.

Орденом «За мужество» ІІІ степени награждены БУРЛАЧЕНКО Дементий Анатольевич — капитан спасательного судна «Сапфир» казённого предприятия «Морская поисково-спасательная служба», г.Одесса, ПШЕБЫЛЬСКИЙ Виктор Викторович — старший электромеханик этого же судна, СЕРГА Николай Эдуардович — певец, композитор, ведущий программ.

Орденом княгини Ольги I степени награждены СЕРЁГИНА Анита Артуровна и ТЕРЛЮГА Анжелика Владимировна — чемпионки XI Всемирных игр по каратэ.

Орденом княгини Ольги II степени удостоена НОЖЕВНИКОВА Екатерина Юрьевна — волонтёр, соучредительница благотворительного фонда «Корпорация монстров», г.Одесса.

Награждены медалью «За спасённую жизнь» РУДЕНКО Сергей Владимирович — капитан и ВИНОГРАДОВ Леонид Семёнович — механик поисково-спасательного катера ПРК-06 казённого предприятия «Морская поисково-спасательная служба», г.Одесса, ГРОХОВЕЦКИЙ Олег Юрьевич — механик, МИХАЙЛИЧЕНКО Вадим Анатольевич — моторист, СЕМАКИН Андрей Олегович — матрос поисково-спасательного катера ПРК-02 этого же предприятия, КУЗЬМИН Александр Николаевич — капитан поисково-спасательного катера ПРК-01 из КП «Морская поисково-спасательная служба».

Медалью «За труд и победу» награждены ГОХМАН Александр Рафаилович — заведующий кафедрой государственного учреждения «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д.Ушинского», г.Одесса, ЛУНГУЛ Валерий Васильевич — экскаваторщик общества «Берёзовкаагродорстрой», Одесская область, ПУГАЧ Александр Григорьевич — водитель производственного структурного подразделения № 5 коммунального предприятия «Городские дороги» Одесского городского совета.

Президент Украины присвоил звание «Заслуженный энергетик Украины» АРЕСТОВУ Александру Сергеевичу — инженеру отдела Компании производственных и коммерческих предприятий (г.Одесса) и звание «Заслуженный работник образования Украины» КАЗАК Татьяне Васильевне — директору опорного учебного заведения «Первомайский лицей» Визирского сельского совета Одесского района.

Как сообщала Одесса News, по случаю Дня независимости Украины награды жителям Одессы и области вручили начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко и мэр города Геннадий Труханов.

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