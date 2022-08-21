Усик 21 августа в Саудовской Аравии выиграл бой-реванш у британца Энтони Джошуа

Украинский боксёр Александр Усик 21 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии выиграл бой-реванш у британца Энтони Джошуа.

Таким образом, Усик защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у Джошуа в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Усик одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113-115, ещё две записки судей были в пользу украинца –115-113, 116-112.

Джошуа назвал Усика «офигенным бойцом» и попросил ему поаплодировать.

«Друзья, этот парень побил меня сейчас. Возможно, я мог бы выступить лучше, но это свидетельствует о тяжёлой работе, которую он наверняка проделал. Поэтому, пожалуйста, поаплодируйте ему как нашему чемпиону мира в тяжёлом весе. Усик – феноменальный талант, трижды «ура» в его честь», – заявил Джошуа.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа в Instagram поздравил Александра Усика.

«Тяжёлая, но такая важная и нужная победа! Защита титула чемпиона мира – символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут сражаться за это и обязательно победят!»,–- написал Президент Украины.

После боя Александр Усик заявил, что посвятил свою победу защитникам Украины.

«Я посвящаю этот поединок своему государству Украине, ВСУ, всем, кто защищает мою страну, всей Украине. Это уже история. Его будут смотреть многие поколения, особенно тот раунд, где меня пытались сильно избивать. Но я выстоял и переломил бой в свою пользу», – сказал Усик.

Также украинский боксёр поблагодарил Саудовскую Аравию, которая приняла поединок, и фанатам.

«Я хочу поблагодарить всех тех, кто за меня молился. Я хочу поблагодарить Бога за его помощь, которую он мне сегодня дал. Он дал мне её много сегодня. Мой бог – Иисус Христос», – добавил он.

Сообщалось, что поддержать Усика в Саудовской Аравии приехали украинские пограничники.

«Команда Усика организовала приезд на бой-реванш десятерых военных. С бойцами Александр познакомился в госпитале в начале войны. Именно они развеяли сомнения боксёра по поводу поединка», – написала в Telegram пресс-служба ГПСУ.

Во время трансляции боя Усик – Джошуа благотворительный фонд Александра Усика собирает средства для поддержки ВСУ и украинского народа в войне против России. Планировалось приобретение 100 машин для ВСУ, заявленная цель – собрать не менее $1 млн.

Как сообщала Одесса News, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко в августе вылетит в США для проведения тренировок перед поединком, запланированным на октябрь.

Фото: Эра

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