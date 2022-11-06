Зеленский инициировал создание в Украине флота морских дронов

Глава Украинского государства Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине флота морских дронов.

Об этом Президент Украины 5 ноября сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса Президента.

«На следующей неделе запустим ещё одно фандрайзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов, – сказал президент. – Думаю, что абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне».

Как это работает – «все уже видели», — добавил Зеленский.

«И это только для защиты нашей, нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем», – подчеркнул президент Украины.

Для справки. Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте «Армия дронов». Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

Как заявлял вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летательные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.

4 октября Фёдоров сообщил, что проект «Армия дронов» за три месяца работы сумел купить почти тысячу беспилотников и обучить более тысячи операторов БПЛА.

Как сообщала в октябре 2022 года Одесса News, Вооружённые силы Украины получат 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE.

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