Германия даст Украине не только Leopard 2, но и отремонтированные Leopard 1

Федеральное правительство Германии одобрило экспорт танков предыдущего поколения Leopard 1.

Об этом 3 февраля пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, информирует ГОРДОН.

По его данным, передача танков может состояться «в любой момент» – как только они будут отремонтированы. Модернизация Leopard 1, которые выпускались с середины 60-х до середины 80-х годов прошлого века, проходит на мощностях военных производителей Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебестрейт отказался подробно комментировать поставку Leopard 1.

«Я не хочу говорить больше на данный момент, детали решения появятся в ближайшие несколько дней или недель», – сказал он журналистам.

Spiegel, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на складах FFG находятся уже 29 отремонтированных танков Leopard 1, предназначенных для Украины.

Как сообщала Одесса News, западные партнёры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ «на первом этапе» поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков. «Танковая коалиция» сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

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