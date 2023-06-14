В каждой из ракет, выпущенных по Одессе,не менее 40 иностранных комплектующих

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после обстрела Одессы российскими ракетами «Калибр» в ночь на 14 июня призвал ужесточить санкции против РФ и тех, кто помогает стране-агрессору обходить ограничения.

«Одесса. Россияне обстреляли город «Калибрами». Погибли гражданские люди. В каждой из этих ракет имеется не менее 40 иностранных комплектующих», – подчеркнул Ермак в Telegram.

Ермакн отметил, что без микроэлектроники Россия не сможет производить ракеты.

«Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям», – написал глава ОП.

Для справки. В ноябре прошлого года в украинской военной разведке сообщали, что в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились и российские оружейные заводы могли производить около 40 новых ракет в месяц.В феврале 2023 года украинская разведка сообщила, что в России пытаются проводить импортозамещение и упрощать производство оружия, жертвуя его качеством.

РФ находит возможности обходить санкции, отмечал 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский. О фактах обхода санкций Украина уведомляет партнёров. Зеленский подчёркивал, что как можно больше глобальных игроков должны быть «абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор».

6 июня президент Украины говорил, что в плане соблюдения антироссийских санкций «есть вопросы к Индии, к Китаю, к некоторым европейским странам, к представителям Латинской Америки, к Турции».

В опубликованном 11 июня интервью «Украинской правде» спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия наращивает производство крылатых ракет благодаря недействующим санкциям.

Как сообщала Одесса News, минувшей ночью оккупанты обстреляли Одессу ракетами «Калибр». Погибло три человека, ещё 13 мирных жителей получили ранения.

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