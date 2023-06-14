Власти Одессы принимают меры по ликвидации загрязнения побережья

После обследования территории побережья Одессы на наличие опасных предметов специалистами предоставляется разрешение на проведение работ по очистке.

По информации на официальном сайте «Одесса» горсовета, из-за экологической катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС, на пляжи Одессы прибивает тонны мусора, в том числе взрывоопасные предметы. Сегодня к уборке пляжной зоны привлечены более 100 коммунальных работников, среди которых сотрудники КП «Побережье Одессы», КП «Городские дороги», а также ЖКС.

«Активное участие в уборке после соответствующего инструктажа принимают и работники компаний, расположенных на арендованных территориях. Работы проводятся вдоль всей линии побережья, от Ланжерона до 16-й ст. Большого Фонтана, в том числе с привлечением спецтехники – экскаваторов и грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.

Во время очистки прибрежной зоны уже заполнено 18 «челноков» для вывоза мусора (общий обёем составляет 165 куб.м). Работы продолжаются.

Как сообщала Одесса News, мэр Одессы геннадий Труханов предупредил, что посещение территории пляжей и самовольные попытки уборки мусора на побережье опасны для жизни и категорически запрещены.

Фото и видео: «Одесса»

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