Непогода: Кратковременный, но мощный ливень опять создал проблемы одесситам

В результате сильного кратковременного ливня 26 августа произошло подтопление улиц ряда микрорайонов Одессы, в частности, курортного микрорайона «Аркадия» и промтоварного рынка «Седьмой километр».

Как сообщает корреспондент Одесса News, ливень был столь мощным, что приостановилось движение некоторых трамваев на маршруте №20 и троллейбусов, возникли заторы.

Были подтоплены улицы Черняховского, Тенистая, проспект Небесной Сотни, Уильямса, Химическая, Приморская и другие.

По данным Департамента городского хозяйства Одесского горсовета, на эти улицы были выведены 36 единиц спецтехники и 270 работников КП «Городские дороги».

Оперативно была начата откачка дождевой воды коммунальщиками подтопленного промтоварного рынка «Седьмой километр». В частности, на Центральной автостоянке промрынка были задействованы мощные помпы и пожарные машины.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года после сильного ливня серьёзно затопило прибрежный район Аркадия в Одессе, без электричества и водоснабжения остался город Килия.

Фото: 048.ua, Думская

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