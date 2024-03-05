После вражеской атаки в Одессе полностью разрушены 18 и повреждены 33 квартиры

Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки на Одессу, произошедшей с 1 на 2 марта.

По сообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета, в результате ночной атаки повреждения разной степени получили 12 жилых домов, детский сад и котельная. 18 квартир полностью разрушены, повреждения получили 33 квартиры. Также взрывной волной выбито 78 окон в квартирах и 116 – в парадных, изуродовано 11 балконных блоков.

Коммунальные службы вместе с рабочими управляющих компаний ликвидируют последствия: закрывают окна, очищают дворы от обломков, производят уборку территорий и вывозят мусор.

Мэр Одессы обратился к жителям повреждённых и близлежащих домов — не подходить близко к месту разбора завалов на ул. Добровольского. Это создаёт угрозу для жизни, ведь необходимо в кратчайшие сроки убрать все нависающие и создающие опасность конструкции.

«ГСЧС завершила поисковые работы. Началась вторая фаза работ. На месте будет развёрнут городской оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — отметил Геннадий Труханов.

Также мэр Одессы прокомментировал ситуацию по уцелевшей части дома: по предварительным данным она пригодна для проживания. Одесская государственная академия строительства и архитектуры готовит свои выводы.

Районная администрация продолжает оформление документов на получение пострадавшими компенсации из городского бюджета и по программе єВідновлення.

Одесса News информировала, что в результате попадания российского дрона в многоэтажку по ул. Добровольского, 134, в Одессе погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и 9-летний Серёжа. Пятерых удалось спасти.

Фото: «Одесса»

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