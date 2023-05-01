Глава «Слуги народа» посетила Одессу

Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк посетила Одессу для участия в Форуме восстановления Одесской области «Безопасность. Интеграция. Потенциал».

Об этом в Telegram сообщила сама нардеп.

По словам Елены Шуляк, на сегодняшний день украинцы в «Дії» сообщили о 154 248 кв. метрах разрушенного или повреждённого жилья в Одесской области в результате полномасштабной войны.

«Компенсация жилья — лишь одна из составляющих качественного восстановления, потому что регион (как и Украина в целом) нуждается в конплексных подходах, которые обеспечат людям высокий уровень жизни в мирном будущем», — сказала Шуляк.

Глава партии отметила, что об этих вызовах говорили во время Форума восстановления Одесской области.

«Украина, несмотря на все испытания, продолжает делать всё, чтобы на законодательном, а также на уровне общин быть готовой к процессу восстановления. На сегодняшний день есть ряд конкретных наработок в контексте градостроительства и активно работаем дальше. Наша цель – обеспечить восстановление при существующих экономических и безопасных обстоятельствах максимально качественно. А сам процесс восстановления стремимся сделать: качественным и эффективным; лишённым коррупционных рисков и любых монопольных влияний; ориентированным на современные практики и мировые стандарты строительства и застройки; направленным на создание безбарьерной и дружественной к экологии среды; сфокусированным на комплексной стратегии развития общин и территорий и т.д.», — объяснила политику восстановления Елена Шуляк.

Она подчеркнула, что в мае украинцам начнут компенсировать жилые квадратные метры, потерянные в результате вооружённой агрессии.

«Также уже работает закон о разработке программ комплексного восстановления и закон, внедряющий требования к энергоэффективности зданий. На очереди – внедрение реформы градостроительства (законопроект 5655) и принятие во втором чтении законопроекта 6458, предусматривающего реконструкцию устаревшего и аварийного жилья. А также многое другое», — отметила Шуляк.

Для справки. 28 апреля в Одессу для участия в форуме прибыли министры иностранных дел из Латвии, Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции, Украины и заместитель государственного секретаря МИД Финляндии, а также украинские политики и эксперты.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года народный депутат и председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк попала в скандал с украинским военнослужащим Олегом Симорозом по поводу законопроекта о градостроительстве, соавтором которого она является.

Фото: Елена Шуляк/Telegram

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