В Севастополе затонул сторожевой корабль россиян типа «Тарантул» 

В ходе разведки судов в Севастополе во временно оккупированном Крыму партизаны обнаружили потопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П «Тарантул».

Об этом 18 января сообщает партизанское движение «Атеш» в Telegram.

Отмечается, что корабль находится на пристани бухты Графская. Вероятно, он был повреждён в ходе атаки морскими дронами на военные объекты оккупантов несколько недель назад, говорится в сообщении.

«Рашисты лишились ещё одной важной единицы вооружения в Чёрном море. С чем мы всех и поздравляем. Постепенно мы изгоним оккупационную армию с украинских территорий и восстановим справедливость», – заявили в «Атеш».

Одесса News информировала, что осенью и зимой 2023 года Украина совершила несколько успешных атак на объекты оккупантов в Крыму и корабли РФ в Чёрном море, в частности, Главное управление разведки Минобороны Украины ночью 10 ноября провело спецоперацию, уничтожив два скоростных десантных катера.

Фото: Атеш/Telegram

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy