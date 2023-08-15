В Одесском зоопарке выпустили на волю спасённых воинами совят

13 августа специалисты Одесского зоопарка выпустили на свободу трёх птенцов ушастой совы, которых спасли после обстрела бойцы морской пехоты.

Об этом сообщил в Facebook директор зоопарка Игорь Беляков.

Отмечается, что птенцов спасли воины 35-й отдельной бригады морской пехоты в начале июля. После ракетного обстрела их нашли среди поваленных деревьев, и военный с позывным «Гагарин» доставил их в зоопарк.

«Одному из совят бойцы дали имя Стич в честь своего побратима с позывным «Стич», героически погибшего в войне с российскими нелюдями», – рассказал директор.

Тогда птенцы были маленькими, им необходим был заботливый уход, — отметил Беляков.

«Мы выходили совят, подняли на крыло и подготовили к самостоятельной жизни. И сегодня выпустили этих прекрасных птиц в дикую природу», – написал он.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года в Одесском зоопарке прошло благотворительное мероприятие в поддержку Херсонского областного муздрамтеатра им. Н.Кулиша.

Фото: Игорь Беляков/Facebook

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