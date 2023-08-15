В Одессе раскрыли сеть борделей для иностранцев, созданную полицейским

В Одессе раскрыли сеть борделей для иностранцев, созданную участковым офицером сектора превенции одного из районных управлений одесской полиции.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

По данным следствия, полицейский из Одессы вместе с шестью сообщниками создал сеть из шести публичных домов, в которых работали более 20 женщин от 18 до 45 лет.

Ориентировались «учреждения» преимущественно на иностранцев. Стоимость «услуг» составляла от 500 долларов за ночь, а ежемесячно доходы организаторов нелегального бизнеса достигали более 30 тысяч долларов.

По информации облпрокуратуры, «клиентам предоставляли возможность выбрать себе «временную спутницу» заранее, отправляя на мобильные мессенджеры фото девушек в белье. Услуги своих «работниц» дельцы оценивали от 2500 грн в час, в зависимости от предпочтений мужчин, за дополнительные услуги приходилось доплачивать».

Полицейскому и другим участникам группировки сообщено о подозрении в сутенёрстве и создании и содержании мест разврата, совершённых с целью наживы, организованной группой.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года в Одессе задержали двух полицейских по части 2 статьи 303 УК Украины — «сутенёрство».

Фото: ГБР, Одесская облпрокуратура

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