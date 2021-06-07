Одесская полиция вновь показала свой неприглядный облик: «крышевали» бордель

В Одессе задержали двух полицейских по части 2 статьи 303 УК Украины — «сутенёрство».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры… разоблачили и задержали старшего сержанта полиции, полицейского-водителя одного из батальонов Управления полиции охраны в Одесской области, и охранника батальона УПО в Одесской области, который сейчас уволен со службы, а также двух их союзниц, подозреваемых в сутенёрстве», — говорится в сообщении.

Установлено, что с начала 2020 года полицейские, вместе с сообщницами, решили заняться противоправным заработком в сфере предоставления услуг сексуального характера.

Общий «бизнес» дельцы вели в помещениях в центре Одессы и согласно предварительно распределённых между собой ролей.

Так, «руководитель» прибыльного «дела» осуществляла подбор помещений, удобных для организации притонов, и обеспечивала их функционирование, вела финансовые вопросы. «Администратор» салона интимных услуг предоставляла рекламные объявления в сети Интернет, осуществляла подбор женщин с привлекательной внешностью, которые предоставляли сексуальные услуги, проводила с заинтересованными лицами собеседования с определением условий «работы» и принимала заказы от клиентов.

«Правоохранители», в свою очередь, сопровождали девушек по адресу заказчика, обеспечивали их охрану и безопасность, контролировали время, проведённое с клиентом и получение денег за предоставленные «услуги», а также распределяли средства между всеми участниками противоправной деятельности.

Клиентам предоставляли возможность выбрать себе «временную спутницу» заранее, посылая на мобильные мессенджеры фото девушек в белье.

Услуги своих «работниц» дельцы оценивали в 100 долларов США в час.

Отмечается, что решаются вопросы сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

За это преступление законом предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Одесса News сообщала 4 июня о сержанте одного из районных отделов полиции Одессы, которая, будучи ответственной за хранение вещественных доказательств, подменила 0,5 кг кокаина, конфискованного в рамках уголовного производства и хранящегося в райотделе, и продавала его наркоманам и местным наркодельцам.

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