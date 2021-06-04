В Одессе полицейская крала нарковещдоки и продавала местным наркодельцам

Сержант одного из районных отделов полиции Одессы, будучи ответственной за хранение вещественных доказательств, подменила 0,5 кг кокаина, конфискованного в рамках уголовного производства и хранящегося в райотделе, и продавала его наркоманам и местным наркодельцам.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что полицейская сектора логистики реализовала кокаин не сама: в конце января этого года к сбыту украденного она привлекла двух сообщников, которые реализовывали похищенный «товар» мелкими партиями наркозависимым лицам напрямую или через наркодельцов.

«Правоохранителями проведён ряд обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов уголовного производства, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, наркотические средства, в том числе кокаин, весы и ZIP-пакеты, которые использовались для фасовки наркотических средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения обыска в камере хранения вещественных доказательств изъят журнал учёта наркотических средств и установлено отсутствие 0,5 кг кокаина.

Сообщникам сотрудницы полиции сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении полицейской и проверяется причастность к противоправной деятельности других сотрудников полиции.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года перед судом предстал инспектор патрульной полиции в Одесской области, который безосновательно применил силу к 17-летнему парню.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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