Врач из Одессы брала по $8000 за оформление инвалидности во избежание мобилизации

Разоблачена заведующая консультативным поликлиническим отделением одного из институтов Национальной академии наук Украины в Одессе на вымогательстве и получении 8 тыс. долл. США неправомерной выгоды за обещание военнообязанному за вознаграждение оформить выписку о состоянии его здоровья и последующее согласование в МСЭК инвалидности второй группы.

Об этом информирует пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что такая выписка позволила бы мужчине призывного возраста получить отсрочку от мобилизации и беспрепятственно уехать за границу.

«Врача задержали в служебном кабинете после передачи ей 8 тыс долл. США неправомерных средств. При этом ещё 200 долларов США она получила на предварительной встрече в качестве аванса», — говорится в сообщении.

Решаются вопросы по избранию меры пресечения медработнице и отстранению её от занимаемой должности.

Одесса News информировала, что в растрате почти полумиллиона гривен на закупке медматериалов подозревают руководителя коммунального медучреждения Одесского облсовета.

Фото: Одесская облпрокуратура

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