Высокопоставленному чиновнику ООВА судом определена мера пресечения

5 января состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю председателя Одесской областной военной администрации Олегу Муратову.

Об этом сообщил в Telegram-канале его руководитель — начальник ООВА Максим Марченко.

«Я лично занимал и буду занимать принципиальную позицию по поводу любых нарушений закона, совершённых должностными лицами. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и понести неотвратимое наказание», — сказал глава ООВА.

Максим Марченко заверил, что «военная администрация и правоохранительные органы области и дальше будут прекращать неправомерную деятельность любого независимо от ранга и занимаемой должности».

Муратову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода на свободу под залог 3 млн 220 тыс. 800 грн. Постановление вынес судья Приморского районного суда Одессы Андрей Науменко.

Как сообщала Одесса News, Служба безопасности Украины задержала заместителя председателя Одесской областной военной администрации, который за 35 тыс. долл. хотел «отмазать» подчинённого от тюрьмы.

Фото: Думская

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